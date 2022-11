Evin kahraman köpeği küçük çocuğu böyle kurtardı!

ABD'de bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler günün en çok izlenenleri arasına girdi.

Evlerinin bahçesinde evin köpeği ile oynayan çocuğa sokaktan geçen iki köpek saldırdı.

Evin köpeği, çocuğa saldıran iki sokak köpeğine saldırarak uzaklaştırdı.

Çocuğun anne ve babası korku ile çığlık atarken, çocuk da köpeklerin saldırından kaçarak annesinin yanına doğru koştu.

Yaşanan korku dolu anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.