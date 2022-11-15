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Dünya Evin kahraman köpeği küçük çocuğu böyle kurtardı!
Dünya

Evin kahraman köpeği küçük çocuğu böyle kurtardı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) evin küçük çocuğunu kurtaran köpeğin kahramanlığı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 21:20:00 - 2022-11-15 23:24:13

ABD'de bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler günün en çok izlenenleri arasına girdi.

Evlerinin bahçesinde evin köpeği ile oynayan çocuğa sokaktan geçen iki köpek saldırdı.

Evin köpeği, çocuğa saldıran iki sokak köpeğine saldırarak uzaklaştırdı.

Çocuğun anne ve babası korku ile çığlık atarken, çocuk da köpeklerin saldırından kaçarak annesinin yanına doğru koştu.

Yaşanan korku dolu anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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