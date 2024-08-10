Evin içinde inanılmaz görüntüler! Polisler odaya girdiğinde şaşkına döndü

Tunceli'de uyuşturucu satıcıları, kenevir yetiştirmek için bir evde sera kurdu. Polis, evde 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, vantilatörler, ısıtıcılar, termometre, hava emici, kimyevi maddeler ve havalandırma borusu ele geçirdi.

Tunceli’de bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ovacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Ovacık ilçesinde müstakil eve baskın düzenlendi. Bahçede bir kök keneviri tespit eden ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Aramada oda içerisinde, esrar yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkarıldı. Aramalarda, 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 1 adet Hint kenevir yetiştirmek için özel izole çadır, 2 adet hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 adet ısıtıcı, 1 adet termometre, 1 adet hava ve koku emici fan, 5 adet bitki gelişimini sağlayan kimyevi madde, 1 adet katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde de Pertek ilçesinde gerçekleştirdikleri şok uygulamada ticari bir takside bulunan şahıs üzerinde “Luna” isimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada pantolon iç kısmında poşete sarılı şekilde 500 extacy hap ele geçirmiş, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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