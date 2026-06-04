Evin bahçesine giren yılan korkuttu! Ekipler müdahale etti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına saldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesine giren, paniğe neden oldu. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, doğaya salındı.
Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Yılanı bulunduğu yerden alan itfaiye ekibi, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.