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Gündem "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 daireyle katıldılar! Baykar duyurdu
Gündem

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 daireyle katıldılar! Baykar duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 17:55:00 -
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 daireyle katıldılar! Baykar duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirdi.

Bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktaran Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya katılmaya çağırdı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulundu.

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