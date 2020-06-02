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Aktüel

"Evim ve Ailem" konulu resim yarışması sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:24:34 -
"Evim ve Ailem" konulu resim yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Boya ustalarının çocuklarına özel gerçekleştirilen "Evim ve Ailem" temalı resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında evde kalmak zorunda kalan çocuklar için Filli Boya tarafından düzenlenen yarışma, çocuklara özel 3 ayrı kategoride yapıldı.

Çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak ve evde kaldıkları dönemde çocuklar için keyifli aktiviteler yaratmak amacıyla hayata geçirilen yarışmaya 3-6 yaş grubunda katılan Elif Beste Köşürgeli birinci, Ece Yaşar ikinci, Handan Öztürk üçüncü oldu.

Yarışmaya 7-10 yaş grubundan katılan Doruk Eymen Sağlık birinci, Efnan Esma Bulazar ikinci, Fatma Nisa Büyük ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

11-15 yaş grubundan katılan Mert Özgül yaptığı resimle birincilik, Nisanur Baykan ikincilik, Mert Atay ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Her kategorinin birincisine iki bin, ikinci ve üçüncüsüne ise biner liralık Boyner alışveriş çeki hediyesi verildi.

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