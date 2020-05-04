  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Demre’de yaşayan hem engelli hem de 65 yaş üstü olan Ramazan Tıraş’ın evinde meydana gelen su arızasına kısa sürede çözdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:01:02 -
Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Demre’de yaşayan hem engelli hem de 65 yaş üstü olan Ramazan Tıraş’ın evinde meydana gelen su arızasına kısa sürede çözdü.


Antalya’nın Demre İlçesi Davazlar Mahallesi’nde yaşayan engelli birey Ramazan Tıraş Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerini arayarak evindeki su arızasından dolayı mağdur olduğunu bildirdi. Aynı zamanda 65 yaş üstü olması nedeniyle evinden de çıkamayan Ramazan Tıraş’ın yardımına koşan ASAT ekipleri, hemen hareket geçerek evdeki arızayı tespit etti. İçme suyu vanasının arızalı olduğunu tespit eden Demre ASAT ekipleri, vanadaki arızayı giderdi. Arızanın giderilmesinden mutluluk duyan Ramazan Tıraş ASAT çalışanlarını dualarla uğurladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı