Evi ateşe verip kendini yakmak istedi

Adana'da evde kendini yakmaya çalışan bir kişi Cankur ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Bey Mahallesi 18020 Sokak'ta meydana geldi. Tekin Ç. isimli şahıs, girdiği bunalım sonucu kendini eve kilitleyip, evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, Cankur ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankur ekibi kapıyı kırıp evin içine girerek Tekin Ç.'yi kurtardı. Şahıs, baygın halde evden dışarı çıkarılarak 112 sağlık ekibine sevk edildi.