Evet-Hayır yarışması ile hafızalara yer etmişti! Erkan Yolaç hayatını kaybetti

TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, yaptığı açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür.

Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Erkan Yolaç kimdir?

Sofya'dan Türkiye'ye göç eden Hikmet Hanım ile Mehmet Bey'in oğlu olarak 1935'te Kırklareli'nde doğan ünlü sunucunun ailesi, Mehmet Bey'in yol mühendisi olması nedeniyle "Yolaç" soyadını aldı.

Yolaç, 6 yaşına geldiğinde ailesiyle İstanbul'a taşındı. Ortaöğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesi ile Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde gördü. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınan Yolaç, eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti.

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Hocasının teşvikiyle sunucu oldu

Öğrenciyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından duyuru yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşayan Yolaç, 1959'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu.

Erkan Yolaç, 1960'ta Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sunarak medyaya adımını attı. BBC'de yayınlanan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı uyarlayan usta isim, yarışmayı ilk kez 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahneledi.

TRT'deki "Evet-Hayır" yarışmasıyla Türkiye'de tanındı

Yarışmacılara iki dakika boyunca sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullandırmadan cevaplatan Yolaç, yarışmanın büyük ilgi görmesi üzerine şovunu 1985'te TRT'ye taşıdı.

Usta sunucu, TRT'deki Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu "Evet-Hayır" yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanınırken 1996'dan itibaren TGRT televizyonunda "Erkan Yolaç Show" adlı eğlence programına imza attı.

Yıllarca farklı kanallarda sunuculuk yapan Yolaç, "Meyhaneci", "Yılların Ardından" ve "Muhteşem Serseri" adlı filmlerde de rol aldı.

Torununun doğumu için 2018'de ABD'ye giden ve zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan ünlü sunucu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.