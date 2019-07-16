Everton, Fabian Delph'i transfer etti Liverpool temsilcisi, Manchester City'de forma giyen İngiliz futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Fabian Delph'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Manchester City'deki dört yıllık kariyerinde tüm kulvarlarda 89 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol attı.

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