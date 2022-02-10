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Kadın - Aile Everest pasta tarifi nasıl yapılır? Kavanoz pasta
Kadın - Aile

Everest pasta tarifi nasıl yapılır? Kavanoz pasta

Everest pasta tarifini kavanozda da yapabilirsiniz. İşte tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:36:00 - 2022-02-10 19:09:17
Everest pasta tarifi nasıl yapılır? Kavanoz pasta

Everest pasta- Kavanoz pasta tarifi

Malzemeler

  • 2, 5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı un
  • 3 çorba kaşığı şeker
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 paket labne peynir
  • 1 paket vanilya
  • Yarım paket petit buerre bisküvi
  • Toz kakao
  • Krem çikolata
  • Meyve

Everest pasta- Kavanoz pasta tarifi nasıl yapılır?

Sütü, unu, yumurtayı, şekeri tencereye alıp iyice çırpıp ocakta kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp içine labne ve vanilyayı da ekleyip karıştırıyoruz. Kavanoz yada herhangi bir kasenin dibine robottan çekilmiş bisküviyi 2 tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Kremadan az döküyoruz. Benmari usulü akışkanlığını sağladığımız krem çikolatadan da 1 tatlı kaşığı gezdirerek döküyoruz. Krem çikolata dediğim sabah kahvaltı da ekmeğe sürüp yediğimiz çikolata. Olmasa da olur. Yada yerine koyu kıvamda yapılmış bitter çikolata sosu da olabilir. Bunun üzerine evimizde hangi meyve varsa kivi, çilek, muz yada kabuğu soyulmuş küp küp dilimlenmiş elma olur. Meyvelerden de serpeleyerek koyup tekrar kremadan döküyoruz. Çay süzgecinden kakaoyu pastamızın üzerine eliyoruz. İşte bu kadar. 

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