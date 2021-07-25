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Yerel Eve yıldırım düştü! Tamamen küle döndü
Yerel

Eve yıldırım düştü! Tamamen küle döndü

Muğla'da yağış sırasında yıldırım isabet eden ev küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 17:40:00 -

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi’nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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