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Yerel Eve servis götürüyordu... Feci kaza!
Yerel

Eve servis götürüyordu... Feci kaza!

Sinop’ta eve servis yapan market aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 15:48:00 -
Eve servis götürüyordu... Feci kaza!

Sinop'taki kaza, Bostancılı mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş teslimine çıkan Ömer Taylan Nallıoğlu idaresindeki 57 KD 845 plakalı bir markete ait hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Marketin servis aracındaki siparişler yola saçıldı. Araçta büyük hasar meydana geldi.

Araçta sürücü Ömer Taylan Nallıoğlu ve Mete Yılmaz (19) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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