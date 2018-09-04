Eve giren yılan dolabın altında yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozarmut Mahallesinde Şener Çatalçam'a ait eve yılan girdi. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada yılanı evin mutfak kısmındaki dolabın altında buldu.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu evden çıkarılan yılan, yerleşim yerlerinden uzakta doğaya salındı.

Ev sahibi Çatalçam, ilk defa böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.