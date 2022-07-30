Eve gidip paketi açınca beyninden vurulmuşa döndü! Kamerunlu Killo, Türk işçinin hayatını kararttı

İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Asansör firmasında çalışan 40 yaşındaki Hasan Ö. geçtiğimiz ay sosyal medya platformu Facebook'ta vakit geçirirken hesabına bir mesaj geldi. Mesajı kendisini Killo olarak tanıtan Kamerunlu bir iş adamı gönderdi.

Yatırım vaadi

Türkiye'den 4 bin 191 kilometre uzaklıkta olan Kamerun'da yaşayan kendisine Killo ismini veren bir kişi mesajla önce selam verip fotoğrafını attı, ardından İstanbul'da bulunan erkek kardeşi aracılığıyla Türkiye'de 2 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını söyledi.

Afrika'da bir asansör firması sahibi olduğunu anlatan Killo, Afrika'nın asansör için büyük bir pazarı olduğunu da ekleyerek ortalık teklif etti. Miktarı duyan Hasan Ö. ise teklifi kabul etti.

"Yoksulluğu asla bilmeyeceğiz"

Buraya kadar bir nebze makul olan olay teklifin kabul edilmesiyle akıl almaz bir boyuta evrildi. Aynı gün telefon numarasını da paylaşan Killo'ya Hasan Ö. karşılıklı konuşmayı teklif etti

Ailesinin nasıl olduğunu sordu ve hayatlarının geri kalanında zenginliğin tadını çıkaracağını söyleyerek, "100 milyon Dolar getirmeyi başardık. Yoksulluğu asla bilemeyeceğiz" dedi.

Anlaşmaya göre Kamerunlu iş adamı, Hasan Ö.'den Euro cinsinden para yatırımı yapmasını, paraları verdiğinde elindeki sözde kimyasal ilaçla paralara gerçek değerinin üzerinde bir dönüşüm yapıp kendisine geri verecekti. Kimyasal ilacın Fransa'dan geleceğini ve bulunmasının zor olduğunu söyleyen Killo'ya Hasan Ö. bir an önce işlemin yapılmasını ödemelerinin olduğunu dile getirdi.

"İşin başında doktor Alberto, patron Smith"

Killo ise işin başında "Doktor Alberto", onun da üzerinde patron olarak "Bay Smith" isimli kişinin olduğunu söyledi. Akıl almaz bir şekilde bu duruma inanan Hasan Ö. gündüz "günaydın", gece "iyi geceler" mesajları attığı ilişkisinde Kamerunlu Killo ile inanılmaz bir yakınlık kurdu. Killo'ya "efendim" diye hitap etmeye başladı.

35 bin euro (642 bin TL) kredi çekti

Hiç parası yokken kredi çeken adam, bankadan tam 35 bin Euro aldı. Bu anlarda ise daima Killo'ya bildirdi. Paraları gören Kamerunlu iş adamı kardeşinin kendisini Taksim'de bir otelde beklediğini ve teslimatı yapması gerektiğini söyledi.

Endişe etmemesini, Doktor Alberto ve Bay Smith'in işlerini profesyonel bir şekilde yapacaklarını ekledi. "Güvenebilir miyiz" diye soru sorma refleksi gösterebildiğinde ise "Sana sonsuza kadar dürüst olacağım. Güven, korkma, kendini strese sokma. Her şey iyi olacak. Sana asla ihanet etmeyeceğim. Sonsuza kadar süper zenginiz" yanıtını aldı.

Eve gidip paketi açtığında şoke oldu

Ancak öngörmenin zor olmadığı şekilde işler iyiye gitmedi. Bir otelde Killo'nun kardeşi olduğunu düşündüğü kişiyle buluşan Hasan Ö., 35 bin Euro parayı teslim etti. Killo'nun kardeşi ise "Paranı 100 bin dolar daha artırıp sana geri veriyorum ama paketi eve gidene kadar açma" dedi.

Eve gidip paketi açtığında paraların sahte olduğunu anlayıp dünyası başına yıkılan Hasan Ö. suç duyurusunda bulundu. "Kamerunlu vatandaşlar tarafından dolandırıldım" diyen Hasan Ö.'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.