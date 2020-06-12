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Yerel

Eve berber çağırdı bir hafta sonra hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, 76 yaşındaki yatalak eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı. Eve gelen berber sonrası çift korona virüse yakalandı. 76 yaşındaki yatalak adam, 7 günlük yoğun bakım savaşını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:16:00 -
Eve berber çağırdı bir hafta sonra hayatını kaybetti

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre N.E. (55), yaklaşık 4 yıldır yatalak olan eşi M.E. ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında eve kapandı. İddiaya göre N.E., Ramazan Bayramı öncesinde eşinin tıraş edilmesi için eve berber çağırdı.

1 hafta sonra koronavirüs semptomları görüldü

Berberin eve gelmesinden bir hafta sonra N.E.'de korona virüs semptomları görüldü. Gittiği özel bir hastanede virüs teşhisi konulan N.E., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Filyasyon ekipleri bunun üzerine yatalak olan eşi M.E.'ye de test uyguladı.

7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Test sonuçları pozitif çıkan M.E. yoğum bakıma alındı. M.E. geçtiğimiz günlerde 7 günlük yaşam savaşını kaybederken, N.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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