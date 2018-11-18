Evden uzaklaştırıldı, canına kıymak istedi!

Antalya'nın Kepez ilçesinde kendisi gibi işitme engelli olan eşini darp ettiği için evden uzaklaştırma alan kişi, elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki refüjde bulunan yüksek gerilim hattının direğine tırmanan kişiyi görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evden uzaklaştırılmış

Olay yerine gelen ekipler, direğe tırmanan kişinin kendisi gibi işitme engelli olan eşini darp ettiği gerekçesiyle 3 ay evden uzaklaştırma alan M.K. olduğunu belirledi. İşitme engelli M.K.'yi ikna etmek için uzun süre çaba sarf edildi.

İkna edildi

Daha sonra polis işitme engelli şahsın ağabeyleri Salih ve Hüseyin K.’den yardım istedi. İtfaiye aracının sepetine binen ağabey Salih K., kardeşini ikna etmek üzere direğe çıkarıldı. Salih K., işaret dili kullanarak kardeşi ile uzun süre konuştu. Salih K., kardeşi M.K.'yi ikna ederek itfaiye sepetine almayı başardı.

Polis ekiplerine teslim edilen M.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.