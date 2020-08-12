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Yerel

Evden kötü koku geldi, camdan girip felaketle karşılaştılar

Antalya'da KOAH hastası olduğu belirtilen şahsın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Camdan eve giren ekipler, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:53:00 -
Evden kötü koku geldi, camdan girip felaketle karşılaştılar

Antalya'da yalnız yaşayan KOAH hastası Tevfik Yılmaz'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, polisi aradı. 

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan, KOAH hastası olan ve makinelere bağlı yaşayan Tevfik Yılmaz'ı bir süredir göremeyen komşuları, evinden de kötü koku gelmesi üzerine durumu ekiplere bildirdi.

İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri, kapıyı uzun süre çaldı; ancak açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adrese gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2'nci katta bulunan evin balkonuna çıktı. Buradan eve giren polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Tevfik Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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