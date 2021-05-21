Evden gelen kokular dehşeti ortay koydu



Olay, saat 22.00 sıralarında Esenler Bahadır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri psikolojik sorunları olan iki kızıyla birlikte yaşayan Dürdane Abay’ın (84) evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Evin kapısına gelen polis ekipleri, ilk önce kapıyı çaldı, ses gelmeyince de çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler Dürdane Abay’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılayan ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşlı kadının iki kızı ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Aynı sokakta yaşayan Sait Çelikdemir “Binadan koku geliyormuş. Ölmüş herhalde komşuları şikayet etmiş bunu koku var diye. Polisler geldi kızları götürdüler. Aile normal bir aile değil her şey var. 3 kişi yaşıyorlardı. İki kızı var zaten onlar problemli. Gelenlere küfür ederler saldırırlar. Milletin üstüne su dökerler böyle durumlarla karşılaştık” dedi.