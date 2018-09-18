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Evdeki mikroplara dikkat!

Evdeki mikroplar nasıl yok edilir? Evdeki mikropları yok etmek için neler yapmak gerekir?

18 Eylül 2018 Salı 17:38
Evdeki mikroplara dikkat!

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşır makinesini evinizdeki en temiz beyaz eşya olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu pek doğru değil. Çünkü kirli çamaşırları makineye her doldurduğunuzda bakteri ve virüsler de çoğalıyor. Çamaşır makinesini temiz tutmanın yolu ise haftada bir kez bir bardak çamaşır suyuyla boş bir şekilde yıkamaktan geçiyor.

SALON

Mikropların var olduğu yerler özellikle herkesin dokunduğu telefon, sehpa, televizyon kumandası gibi sık kullanılan eşyalar. Gün içerisinde bu objeleri dezenfektan mendillerle sık sık temizlemeyi ihmal etmeyin.

TRABZANLAR VE KAPI KOLLARI

Mikroplar kapı kollarında, korkuluklarda, lambalarda, musluklarda kısacası elle temas edilen her yerde hızla çoğalır. Bu yüzeyleri haftada bir kez sterilize etmeniz gerekir.

ÇOCUK ODASI

Çocuklar mikropları kolayca alır ve çoğaltır. Dezenfektan bir bez veya spreyle haftada bir çocuk odasının her yerini temizlemelisiniz. Özellikle bebek odalarının her alanını derinlemesine temizlemeli ve havalandırmalısınız.

KLOZET

Tuvalet kapağı açık bırakılarak sifon çekilirse mikroplar banyonun her yerine yayılır. Kötü mikropları sınırlandırmak için haftalık olarak klozeti temizleyin ve kapağını kapatmayı ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:38
  1. temizlik
  2. Hijyen
  3. ev temizliği
  4. mikrop

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