Evdeki bütün mikroplar orada birikiyor! Her gün mutlaka temizlemeniz gereken yerler: Evde doğal yağ çözücü yapımı

Evin hijyeni hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı etkiler. Hastalıklarla kolayca baş etmenin yollarından biri olan temiz ortamı ne kadar doğru yaptığımız hakkında ise uzmanlar uyardı. Çok sık sık temizlesek bir evin içinde bazı yerlerin temizlenmemesi ya da unutulması yapılan tüm çapayı boşa çıkartıyor.

Her biri mikrop yuvası: Her gün kullandığımız pek çok ürünü temizlemek aklımızın ucundan bile gelmiyor. Ancak temizlemeyi ihmal ettiğimiz bu eşyalar birer hastalık...

HER GÜN MUTLAKA TEMİZLEMEMİZ GEREK YERLER

Yemeğe başlamadan önce hazırlayacağınız yemeğin besinlerinden önce mutfak tezgahını ve lavabonun içini temizlenmeniz gerekir. Aksi halde gün kullanılan bu alanların köşelerinde mikroplar birikir. Mutfak lavabosu da aynı şekilde bakteri yuvasıdır..

Yoksa bunları yıkamıyor musunuz!

En sık kullan çeşmeler sürekli ıslaklıktan dolayı bakteri birikimine müsait alanlardır. Bu yüzden çeşmelerin tutma yerlerinden suyun aktığı yere kadar her gün temizlenmesi lazım.

Akşamdan kalan bulaşıklar böcek ve bakteri yuvasına döner. Sadece su dökerek ya da üstün bir yıkamayla bunlar geçmez. Kaynar su ve çözelti maddelerle daha detaylı temizlenmesi gerekir.

Kahve ve çay makineleri küflü bakteriler üretir. Ayrıca kolayca kireçlenir. Bu yüzden sık sık temizlemek filtrelerini çamaşırlı suya basmayı unutmayın.

Yemek yaptıktan sonra mutfakta yerleri önce süpürüp sonra silmeniz şart! Aksi halde düşen kırıntılar haşereler için tam bir bayram alanı oluşturur. Halı altına ve dolap kenarlarına mutlaka dikkat edin.

Klozet kapağının altı hemen hemen her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir.

Duşakabin her günden ziyade her duştan sonra yıkanması en önemli alandır. Çünkü dökülen kirli su ve atıkların birikmesi en kolay alan olan duşakabinler küf ya da rutubete neden olur.

Mutfak; en çok girip çıkılan, evdeki meşguliyetin en yoğun olduğu alan. Mutfak dolapları da hâliyle en çok kullanılan eşyaların başında geliyor. Özellikle yağlı yemeklerin buharından kolayca kirlenen mutfak dolapları, sık sık temizlik istiyor. Fakat bunu dolaplara hasar vermeden yapmak zor olabiliyor.

MUTFAK DOLAPLARINI ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Yağları çok güzel çıkarsa da mutfak teli, aklınıza gelecek son şey olsun. "Peki, tel kullanmadan bu iş nasıl olacak?" diyebilirsiniz. Sonuçta donmuş yağ lekeleri kolay kolay çıkmıyor. Yumuşak bir bezle bu lekeleri çıkarmak, fiziksel güç gerektirebilir. Korkmayın, imdadınıza doğal ve pratik karışımlar yetişiyor! Mesela sirke, karbonat gibi ürünler bunun için ideal. Yağ çözücü spreyler de bu konuda oldukça etkili. İşte kolay tarif...

Evde Yağ-Çözücü Yapımı

Sirke ve esans yağını bir sprey şişesine dök. Şişenin geri kalanını ılık suyla doldur. Dilersen istediğin esansa sahip yağ ile sirke kokusunu bastırabilirsin. Bütün karışımı çalkalayarak kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz.

BULAŞIK DETARJANI - SİRKE KARIŞIMI

Bulaşık deterjanı ve sirke güzel bir ikili! Bir kap içinde su, bir çay bardağı sirke ve uygun miktarda bulaşık deterjanını karıştırın. Süngerinizi kaba daldırın ve dolapları ovalayarak silmeye başlayın. Bu malzemelerin kimyasal gücü, sert bir cisimle fiziksel güç kullanmadan kirleri çıkarmanıza yardımcı olacak.

KARBONAT - SİRKE KARIŞIMI

Ilık su dolu kaba birer fincan sirke ve karbonat ekleyin. Sonra nemli yumuşak bir bezi karışıma daldırın ve dolaplarınızı bastırarak silin. Asidik özellikteki sirke ve karbonat, yağ lekeleriyle tepkimeye girip işinizi kolaylaştıracak.

YAĞ ÇÖZÜCÜLER

Yağ çözücüyü dolabınızdaki yağlı kısımların direk üzerine püskürtün. Birkaç dakika bekleyin. Sonra yumuşak ve hafif nemli bir bezle silin. Bu kimyasalın yaptıklarına siz de şaşıracaksınız!