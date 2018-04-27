Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Evde yer silme deterjanı nasıl yapılır?

Kimyasal temizlik malzemeleri yerine ev yapımı doğal deterjan kullanmayı tercih edenlerdenseniz bu haber tam size göre..İşte sizlere doğal ev yapımı deterjan...

27 Nisan 2018 Cuma 10:30
Evde yer silme deterjanı nasıl yapılır?

Pek çok kadın evinin hem tertemiz olmasını hem de mis gibi kokmasını ister. Bu nedenle güzel kokan temizlik ürünleri daha çok tercih edilir. Peki, hiçbir kimyasal kullanmadan ferah kokulu bir deterjana sahip olmak ister misiniz?

İŞTE SİZLERE PORTAKAL KABUKLARINDAN YAPILAN DETERJAN TARİFİ;

Portakal kabuklarını soyun ve fırının içinde 15 dakika kurutun.

Kuruyan kabukları bir kavanozun içine koyun ve üzerine tamamını kaplayacak kadar alkol koyun.

Bu şekilde bir hafta bekletin. Bu sürenin sonunda bir tülbent eşliğinde portakal kabuklarını süzün.

Ortaya çıkan suyu kullanacağınız kabın içine ağzı kapalı bir şekilde koyun. Kullanmak istediğinizde yer silme suyunun içine 2-3 damla damlatın.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:30
  1. deterjan
  2. Temizlik
  3. ev temizliği
  4. Ev temizleme
  5. yaşam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Sol’a kuyruk olanı millet affetmez!
    1. ‘Sol’a kuyruk olanı millet affetmez!
    2. "CHP'yi bitirecek tarihe geçecek"
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye İstanbul..
    4. Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı: Kg..
    5. Kanser tedavisinde önemli adım!
    6. Şizofreni hastalığı bebeklerde de..
    7. 700 kök Hint keneviri ele geçirildi
    8. Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama..
    9. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un..
    10. FIFA'dan Trabzonspor kararı!
    11. Test aşamasını geçti.. Yeni yerli füze..
    12. Görme engelli genç rekorları alt üst..
    13. Rusya: S-400'leri Türk topraklarına...
    14. Amerika, gizli görüşmenin..
    15. Türkiye'de en fazla ölüme neden olan..
    16. Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi!
    17. Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı..
    18. Kalp ve bağırsak sağlığı için günde 30..
    19. Muhalefetin 'çatısı' çöktü sandalye..
    20. Türk okçular finalde!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar
    24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı
    Özgür Özel Erdoğan'ı çıldırtacakmış... İşte Erdoğan'ın CHP'li vekilleri çıldırtan mesajı