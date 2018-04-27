Evde yer silme deterjanı nasıl yapılır?

Pek çok kadın evinin hem tertemiz olmasını hem de mis gibi kokmasını ister. Bu nedenle güzel kokan temizlik ürünleri daha çok tercih edilir. Peki, hiçbir kimyasal kullanmadan ferah kokulu bir deterjana sahip olmak ister misiniz?

İŞTE SİZLERE PORTAKAL KABUKLARINDAN YAPILAN DETERJAN TARİFİ;

Portakal kabuklarını soyun ve fırının içinde 15 dakika kurutun.

Kuruyan kabukları bir kavanozun içine koyun ve üzerine tamamını kaplayacak kadar alkol koyun.

Bu şekilde bir hafta bekletin. Bu sürenin sonunda bir tülbent eşliğinde portakal kabuklarını süzün.

Ortaya çıkan suyu kullanacağınız kabın içine ağzı kapalı bir şekilde koyun. Kullanmak istediğinizde yer silme suyunun içine 2-3 damla damlatın.