Evde yanık tedavisi işte böyle uygulanır

Cilt yanıkları hemen herkesin başına gelen görünmez kazalardan biridir. Her ne kadar dikkatli davransanız da bazen ufak tefek cilt yanıklarının önüne geçmek mümkün olmayabilir. Peki yanık nedir, yanık dereceleri nelerdir, yanığa ne iyi gelir? Haberimizde konuyla ilgili merak edilenleri bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Yanık nedir?

Yanık esas olarak ısı, radyasyon, elektrik, sürtünme veya kimyasallar ile temastan kaynaklanan cilt ya da dokuların yaralanması durumudur. Isı nedeniyle oluşan yanıklar üçe ayrılır:

Sıcak sıvılar (haşlanma) ile yanma

Sıcak katılar (temas yoluyla) ile yanma

Alev içinde kalarak yanma

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılda yaklaşık 180 bin ölüm, yanıklar nedeniyle gerçekleşir. Bu ölümlerin ise büyük bir çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelir. Bu nedenle yanıklar aslında küresel bir halk sağlığı sorunudur.