Evde yalın ayakla sakın yürümeyin! Çünkü...

Ayaklar tüm vücudumuz için önemlidir. Vücudumuzun bütün yükünü taşıyan ayaklarımıza yeterli özeni gösteriyor muyuz?

Evde yalın ayakla yürümek güzeldir ve çoğumuz evin içinde rahat olup yalın ayakla yürümeyi tercih ederiz ancak bunun dezavantajları da vardır. Ayak bakımı uzmanı Miguel Cunha’nın Yalın ayakla yürümek konusunda söylediği çok önemli bilgiler var.

Çıplak ayakla yürümekten kaynaklanan sorunlar

– Sert yüzeylerde çıplak ayakla yürümek ayağın çökmesine neden olabilir, bu da hem ayak hem de vücudun geri kalanı için sorunlara yol açabilir.

Cunha, Birçoğumuzun doğal olarak pronasyona girdiğini, yani ayaklarımızda içe doğru bir eğim olduğunu söylüyor. Bu, ayakkabılarla bir nebze önlenebilir, ancak uzun süre çıplak ayakla kalırsanız pronasyon daha da kötüleşebilir.

Topuk dikeni de uzun süre ayak tabanına yanlış yük bindirildiğinde ortaya çıkabilecek ayak problemlerine bir örnektir. Bu nedenle, daha önce topuk dikeni sorunu yaşayanlar için destekleyici bir terlik iyidir.

Miguel Cunha ayrıca çıplak ayakla yürümenin mantar ve diğer enfeksiyonlara yol açabileceğine söylüyor, çünkü basitçe düşündüğümüzde ayak daha fazla bakteriye maruz kalıyor.

– Önce cilt enfekte olur ve daha sonra tırnaklar da etkilenebilir, bu da renk bozulmasına ve kötü kokuya neden olabilir.

Enfeksiyonlara neden olan bakteriler esas olarak nemli ortamlarda bulunur.

Çıplak ayakla nerede yürünebilir?

Miguel Cunha, sert ve düz zeminlerin ayaklarınızı olumsuz etkilediğini, bunun yerine çimenler gibi daha yumuşak yüzeylerde yürümek ayaklarımız için daha iyi olabileceğini söylüyor.

(Bilge Cafe)