Evde vakit geçiren Türkiye, dijital içeriklere yöneldi

Sosyal izolasyon sürecinde dijital içeriklere ilgi arttı. Allianz Motto Müzik yüzde 78 daha fazla izlendi.

Allianz Türkiye’nin, takipçilerine daha fazla müzik, daha fazla eğlence ve daha fazla muhabbet sunduğu kurumsal YouTube kanalı Allianz Motto Müzik’in izlenme oranı Covid-19 ile mücadele döneminde yüzde 78 arttı. Yapılan açıklamaya göre evde vakit geçirdiğimiz bu olağanüstü dönemde seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının da etkisiyle kanalda en fazla seyahat programları ilgi gördü. Şenay Akkurt’un hazırlayıp sunduğu ve müziğin peşinde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yaptığı yolculukları ve deneyimlerini paylaştığı Hayat Bana Güzel Programı’nın tüm bölümleri, son iki ayın en çok izlenen 10 videonun 8’ini oluşturdu.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, sosyal mesafe ve evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu olağanüstü dönemde Allianz Motto Müzik’te bütün programları dijitalleşme sürecine hızlıca adapte ederek yayın rutinlerinin hepsini uzaktan gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Kırcı, “İnternet evreninin kalabalığından sıyrılıp izlemeye değer kaliteli içerik sunan Allianz Motto Müzik’te tüm yayınlarımız ilk haftadan itibaren kesintisiz devam etti. Yeni sürece programcılarımızla birlikte hızla adapte olduk; bölümlerimizi interaktif hale taşıdık, röportajlarımızı dijitalleştirdik, kimi programcılarımızı Zoom üzerinden birbirine bağladık. Sanatçı dostlarımız Kerem Görsev, Genco Arı, Can Şengün, Can Bonomo, Altay Oktar, Onur Seçki, Kamufle ve Gökhan Türkmen gibi birbirinden kıymetli isimler, kanalımıza özel mini performanslarla takipçilerimize ‘Evde Kal’ sürecinde destek verdiler. Bu süreçte dijital bir lansmana da imza attık ve Can Güngör’ün son albümü Sular Dar’ı dinleyiciyle ilk kez Allianz Motto Müzik üzerinden buluşturduk. Yekta Kopan’ın Can Güngör özel bölümünde Göksel, Bartu Küçükçağlayan ve Nilipek konuğumuz oldu. Türkiye genelinde internet kullanımı bu dönemde yüzde 43 artmışken Allianz Motto Müzik’e olan ilgili bunun çok üstüne çıktı. İzlenme oranımız yüzde 78, gösterimimiz yüzde 951 arttı” dedi.

Kanalın aralarında Yekta Kopan, Sevim Gözay, Gaye Su Akyol, Melikşah Altuntaş, Kaan Bağcı, Can Şengün, Nurkan Renda ve Zeynep Toker gibi isimlerin hazırladığı programlarında, alternatif ve güncel müzik, kültür-sanat ve eğlence içerikleri reklamlarla bölünmeden sunuluyor.