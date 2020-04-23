Evde teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
Evde teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan camiler, Ramazanda da kapalı olacak. Teravih namazlarını hep beraber eda eden İslam alemi, bir ilki yaşayacak. Bu buruk zamanda evlerde teravih namazı kılacak olanlar her detayı araştırmaya koyuldu. Sıklıkla "Teravih namazı evde kılınır mı?","Teravih namazı evde nasıl kılınır?","2 rekat ve 4 rekat teravih namazı nasıl kılınır?","Kaç rekat teravih namazı kılınır evde?" gibi sorular araştırılıyor, soruluyor. İşte merak edilen bütün bu soruların cevabını haberin detayından öğrenebilirsiniz.
Evde teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin bir süre ibadete kapatılmasının ardından, namazların kılınması için araştırmalar yapılıyor. Özellikle Ramazanın gelmesiyle birlikte evde kılınacak olan teravih namazları araştırılıyor.
Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. (Diyanetin açıklaması)
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur.
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola selam verilir.
2 rekat kılındıktan sonra selam verilebilir ya da aynı şekilde 2 rekat daha kılınarak 4 rekata tamamlayarak selam verilir.