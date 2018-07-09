Evde tavuk dürüm nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 adet tavuk bonfile

1 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 tatl kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

4 adet lavaş

5 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI:

Soğanları yemeklik, sarımsakları ve tavukları küçük parçalar halinde kırmızı biberi de uzun ince doğrayın. Yağın yarısını kızdırın ve doğradığınız soğanları tavada kavurmak için ekleyin.

Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsakları ve biberleri ekleyin. Biberler de yumuşayınca yağın geri kalanını ekleyip 1 dakika kadar ısınmasını bekleyip tavukları ekleyin.

Tavuklar küçük doğranmış olduğundan dolayı hızlı pişecektir. Yüksek ateşte çevirerek 6 dk kadar pişirin.

Daha sonra baharatları ekleyip 2 dk daha soteledikten sonra ocaktan alın.

Lavaş ekmeklerini kısık ateşteki bir tavanın üzerinde hafif ısıtın ve hazırladığınız tavuklu harcı içine koyup ekmekleri dürümleyin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.