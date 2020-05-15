Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...
Sivilceler oldukça sık karşılaşılan ve birçok kişinin kabusu olan hassas bir cilt problemi. Sivilce oluşumu pek çok sebepten kaynaklanabiliyor. Peki yok mu bunun bir çaresi? İşte evde hazırlayabileceğiniz, sivilcelere birebir gelecek sivilce kremi...
Sivilce, ergenlik döneminden itibaren her yaş grubunda, kadın ve erkeklerde görülebilen cilt hastalıkları arasında yer almaktadır. Son derece hassas bir cilt problemi olan sivilce oluşumu, pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. İşte evde hazırlanabilen, sivilcelere birebir gelecek sivilce kremi...
Malzemeler:
- 4 bardak gülsuyu
- 2 elma (dilimlenmiş)
- 2 çorba kaşığı kıyılmış rezene
- 2 çorba kaşığı kıyılmış kereviz
- 2,5 yemek kaşığı arpa unu
- 3 yumurtanın akı
- 1 tatlı kaşığı lanolin
Hazırlanışı
Elma dilimlerini, kıyılmış rezeneyi, kıyılmış kerevizi blendırla iyice lapa haline getirin. Sonra içine 4 bardak gülsuyunu, 3 yumurta akını ve 1 tatlı kaşığı lanolini ekleyerek krem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Sonra bu karışımı her gün düzenli olarak cildinize uygulayın.