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Kadın - Aile Evde siğil tedavisi: İbn-i Sina'nın siğillere karşı önerdiği bitkiler
Kadın - Aile

Evde siğil tedavisi: İbn-i Sina'nın siğillere karşı önerdiği bitkiler

Siğiller, insan papilloma virüsleri (HPV) olarak bilinen belirli bir virüs grubundan kaynaklanan iyi huylu cilt oluşumlarıdır. Özellikle siğillerle başı dertte olanlar bu bitkileri kolayca bulabilir. İşte İbn-i Sina'nın siğillere önerisi…

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:07:00 - 2022-04-19 14:13:23
Evde siğil tedavisi: İbn-i Sina'nın siğillere karşı önerdiği bitkiler

Siğill nedir?

Siğiller, insan papilloma virüsleri (HPV) olarak bilinen belirli bir virüs grubundan kaynaklanan iyi huylu cilt oluşumlarıdır. Siğiller en çok ellerde, ayaklarda ve yüzde görülür. Aynı zamanda genital ve anal bölgede de ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar ve ergenlerde daha sık rastlanır. 

HPV virüsünün yapısal proteinleri immünohistokimyasal yöntemler ile tespit edilebilir. Hangi tipte HPV olduğunun ayraımı ise başta PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi olmak üzere virüsün kalıtım materyali olan DNA’sının incelenmesi ile gerçekleştirilebilir.

Siğiller vücudun çeşitli yerlerinde çıkabiliyor. İbn-i Sina yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb isimli kitabında siğillere kekik ve yabani kereviz öneriyor.

Özellikle pandemi döneminde adını çok duyduğumuz kekik İbn-i Sina'nın da önerdiği şifalı bitkilerden biri.

Kekiğin bilinmeyen faydaları

  • Siğilleri tedavi eder
  • Çözücü, parçalayıcı ve ısıtıcı etkileri vardır
  • Görme zayıflığına iyi gelir
  • Akciğerleri temizler
  • Sindirime iyi gelir
  • Kurtları döker
  • Müshil etki yapar
  • Yabani kerevizin şaşırtan faydaları
  • Uyuz, siğil tedavisinde etkilidir
  • Toz hâline getirilmiş şekli diş zonklamasına iyi gelir
  • Tırnaktaki beyaz lekelere iyi gelir

 

Pamuğa organik cay ağacı ya da kekik yağı damlatıp siğil bölgesine uygulanması lezyonları yok etmede güçlü doğal antiseptiktir. Bu işlemi 10 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

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