Evde şeker hamuru yapmak mümkün
Evde yaptığınız kurabiye ya da pastaları süslemek için şeker hamuru kullanacaksanız almanıza gerek yok. Evde kendi imkanlarınızla şeker hamuru yaparak tatlılarınızı süsleyebilirsiniz.02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:09
Eğer sizde şeker hamurunu dışarıdan almak yerine evde yapmayı istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.
MALZEMELER:
Bir çorba kaşığı bal
Bir paket pudra şekeri
Bir adet yumurta
İstediğiniz renkte gıda boyası
YAPILIŞI:
Yumurtanın beyazı ve balı mikser ile çırpın. Daha sonra bir tahta kaşık ile pudra şekerini karışımın içine yavaş yavaş dökün ve karıştırın. Hamur ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar pudra şekeri koymaya devam edin. Son olarak gide boyasını ekleyerek bir kez daha karıştırın. Oluşan şeker hamurunu pasta ve hamur işlerini süslemek için kullanın.
YORUM YAZ