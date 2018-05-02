Evde şeker hamuru yapmak mümkün

Eğer sizde şeker hamurunu dışarıdan almak yerine evde yapmayı istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.

MALZEMELER:

Bir çorba kaşığı bal

Bir paket pudra şekeri

Bir adet yumurta

İstediğiniz renkte gıda boyası

YAPILIŞI:

Yumurtanın beyazı ve balı mikser ile çırpın. Daha sonra bir tahta kaşık ile pudra şekerini karışımın içine yavaş yavaş dökün ve karıştırın. Hamur ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar pudra şekeri koymaya devam edin. Son olarak gide boyasını ekleyerek bir kez daha karıştırın. Oluşan şeker hamurunu pasta ve hamur işlerini süslemek için kullanın.