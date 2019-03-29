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Evde sağlık personellerine teşekkür belgesi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Evde Sağlık Hizmetleri’nde başarı gösteren hastane personellerine teşekkür belgesi verildi.

29 Mart 2019 Cuma 08:15
Evde sağlık personellerine teşekkür belgesi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Evde Sağlık Hizmetleri’nde başarı gösteren hastane personellerine teşekkür belgesi verildi.


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi konferans salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Dr. Nil Ayvaz Kılıç programda yaptığı sunumda, Aydın’da evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından verilen hizmetleri anlattı. Gerçekleştirilen sunumun ardından konuşmalara geçildi.


“Bugüne kadar 352 bin hastaya ulaştık”


Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz programda yaptığı konuşmada, “Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen evde sağlıkta çeşitli parametrelere göre dereceye girmiş olan hastaneler için düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Evde sağlık hizmetleri yaşlılık veya hastalık nedeniyle yatağa bağımlı bireylerin, sağlık hizmetlerini kendilerine bulunduğu yerde verebilmektir. Ülkemizde evde sağlık hizmetleri 2006 yılından beri verilmektedir. Hatta bu işin merkezinin Aydın olduğunu vurgulamak istiyorum. Doktor arkadaşımızın Orhan Koç’un Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi iken burada başlattığı bir proje ve hizmettir. Temeli Nazilli ve Aydın’da başlamış bir hizmettir. Türkiye’de 400 bin kişi evde sağlık hizmetinden yararlanıyor. İlimizde 16 Nisan 2006 tarihinden itibaren, bu hizmet veriliyor. 37 ekip tarafından 135 personel ve 38 araçla ilimizde bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 352 bin hastaya da ulaşmış durumdayız. Bugün itibariyle kayıtlı hasta sayımız ise 5 bin 800. İlimizdeki sağlık hizmetlerini en kaliteli şekilde sunabilmek için biz bütüncül bir yaklaşımla bu hizmeti veriyoruz” dedi.


“Yaptığımız hizmetleri anlatmakta sıkıntı çekiyoruz”


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Bizim devlet anlayışımızın temelinde insanı sağlıkla bir şekilde yaşatmak vardır. Hasta odaklı, hastanın ihtiyaç duyduğu hizmetin ulaştırılması çabasıdır Evde Sağlık Hizmeti 9 hastanemiz bu hizmeti il satında 135 personelle veriyor. Hastanın ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti ayağına giderek verir hale geldik. Dünyada gelişmiş devletlerin vermediği sağlık hizmetleri sunuyoruz. Ücretsiz karşılıksız şekilde devletin tüm ihtiyaçları kapsayacak şekilde sağlık hizmeti vermesi her türlü takdiri hak ediyor. Diş hizmetini de ücretsiz veriyoruz. Burada bir eksikliği ifade etmem lazım. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in ‘GAP’ı gaptırmam’ diye bir sözü vardı. Yalnız siz kendinizi çok iyi anlatamıyorsunuz. GAP’ı gaptırmış vaziyettesiniz. Yaptığınız bu hizmeti çok iyi tanıtmıyorsunuz. Sizin yaptığınız hizmetleri başkaları yapıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Bunu sağlık idarecileri ve ben de devlet temsilcisi olarak üzerime düşen payı alıyorum. Devlet adına hizmet üretiyoruz. Her türlü hizmeti veriyoruz. 8 bin metrekarelik il satının her noktasına ulaşıyoruz ama bunu anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz. İyi anlatmamız lazım. Bizim yaptığımızı vatandaşın bilmesi lazım. Yaptığımız işi de başkaları sahiplenmesin. GAP’ı gaptırmayalım” diye konuştu.


Tören sonunda başarı gösteren hastane personellerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 08:15
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