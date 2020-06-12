Evde Sağlık Hizmeti ekipleri binlerce kişiye ulaştı

Korona virüs sürecinde çalışmalarına devam eden Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, hizmet sunulan hastalara ek olarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da evde sağlık hizmeti veriyor.

Öte yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, pandemi sürecinde çalışmayı sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri, Engelli Koordinasyon Merkezi ve Eskişehir Valiliği bünyesinde sağlık çalışanları için kurulan Psiko-Sosyal Destek Merkezini ziyaret etti. Prof. Dr. Uğur Bilge, evde sağlık hizmetinin yürütülmesini sağlayan toplamda 94 sağlık personeli 24 doktor ve 70 yardımcı sağlık personeli olduğunu belirtti. Bilge, günlük 14 araç ve 17 ekiple hizmet verildiğini, pandemi sürecinde var olan evde sağlık hizmeti sunulan hastalara ek olarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da “Evde Sağlık Hizmeti” sunulmaya başlandığını söyledi. Evde hizmet sağlık personel sayısını arttırdıklarını ifade eden Bilge, “İl merkezinde 29 Mart-10 Haziran 2020 tarihleri arasında, 10 bin 427 vatandaşa evde sağlık hizmeti verildi. MUSAB ve Engelli Koordinasyon merkezi olarak da, 17 personel ve 6 araçla birlikte 2 bin 433 hastaya nakil hizmeti sağlandı. Toplam sağlık hizmeti sunulan hasta sayısı ise 12 bin 860 kişi oldu. Sağlık çalışanları ile sağlık çalışanı yakınları için Eskişehir Valiliği bünyesinde, İl Sağlık Müdürlüğü’nde kurulan, Psiko-Sosyal Destek Merkezine başvuran çalışanlar ile Korona virüs testi pozitif olan sağlık çalışanlarına gerekli destek verildi ve pandemi sürecinde de devam edecek” şeklinde konuştu.