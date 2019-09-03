Evde Pudra Şekeri yapımı

Evde pudra şekeri yapabileceğiniz aklınıza hiç geldi mi? Hem de sadece 2 malzemeyle. Böylece maliyetiniz düşer ve ihtiyacınızı görürsünüz.

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığından mısır nişastası ya da buğday nişastası

NASIL YAPILIR?

Şekeri bir rondoya atıp, 5 dakika toz şekline gelinceye dek çekin. Daha sonra nişastayı ekleyip ve 1 dakika daha karıştırın. Pudra şekerini evde hazır hale getirmek bu kadar kolay ve çabuk oluyor.