Evde Pudra Şekeri yapımı
Evde normal şeker var ama tarif için pudra şekerine mi ihtiyacınız var.03 Eylül 2019 Salı 10:44
Evde pudra şekeri yapabileceğiniz aklınıza hiç geldi mi? Hem de sadece 2 malzemeyle. Böylece maliyetiniz düşer ve ihtiyacınızı görürsünüz.
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığından mısır nişastası ya da buğday nişastası
NASIL YAPILIR?
Şekeri bir rondoya atıp, 5 dakika toz şekline gelinceye dek çekin. Daha sonra nişastayı ekleyip ve 1 dakika daha karıştırın. Pudra şekerini evde hazır hale getirmek bu kadar kolay ve çabuk oluyor.
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