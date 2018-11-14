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Evde nane şekeri nasıl yapılır?

Evde nane şekeri nasıl yapılır? İşte nane şekeri tarifi…

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:55
Evde nane şekeri nasıl yapılır?

MALZEMELER

Bitkisel yağ
2 su bardağı şeker
1/2 fincan hafif mısır şurubu
1/2 su bardağı su
2 çay kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı nane ekstraktı
Birkaç damla kırmızı gıda boyası

YAPILIŞI

Bitkisel yağı fırın tepsisine püskürtün. Böylece nane şekeri yapmak için tepsiniz hazır olacaktır.

4 litrelik bir tencerede şeker, mısır şurubu ve suyu kaynatın ve şeker eriyene kadar sık sık tahta bir kaşıkla karıştırın. Evinizde pişirme temometresi varsa sıcaklık 230 derece olana kadar kaynatın.

Ardından tencereyi hızlıca ısıdan alın ve içine limon suyu ve nane ekstraktını karıştırın; Dikkatli olun çünkü kabarcıklar çıkabilir. Sıcak şeker karışımını hazırlanan tepsinin üzerine dökün, ancak tencereyi kazıma yapmayın (şeker soğumaya başlayacaktır). Kabarcıklar sönene kadar karışımı soğutun.

Bir metal tezgah kazıyıcıyı (veya metal spatula) şekerin üzerini bitkisel yağ ile kaplayın. Sonra şeker karışımı kalınlaşıncaya ve hamur şeklindeki bir katıya dönüşene kadar sürekli yayarak katlayın. Çıplak elle dokunmaya kalkışmayın.

Kauçuk eldiven giyerek, karışımın 1 / 3’ünü çekip, fırın tepsisine düz bir şekilde koyun, parmak ucunu kullanarak küçük bir yarık açın ve açıklıktan içeriye birkaç damla yiyecek boyası ekleyin. Şekeri çabucak çekin ve kırmızı gıda boyası iyice birikene kadar içine katlayın. Geriye kalan şekeri çekerek uzatın, yarıya katlayın ve aynı renkteki beyaza kadar çekip gerinmeye devam edin.

Uzattığınız şekerleri yan yana koyun ve parçaları bükün. Şekeriniz istediğiniz büyüklüğe geldiğinde çekme işlemini durdurun ve soğumadan küçük parçalar halinde kesin. Şekeri hava geçirmez bir kapta veya yeniden kapatılabilir plastik torbada saklayın.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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