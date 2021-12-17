Evde meyve kurutması nasıl yapılır?
Portakal, greyfurt kurutma nasıl yapılır?
Portakal, mandalina, greyfurt, turunç, tatlı limon gibi C vitamini açısından zengin meyveleri kurutarak, uzun süre saklayabilir ve zevkle tüketebilirsiniz. İşte tarifi...
Portakal, greyfurt, kurutma tarifi
Malzemeler
- 2 Greyfurt
- 2 Portakal
- 1 Kivi
- 1 limon
- İstenilen meyve
Yapılışı
Tüm meyveleri iyice yıkayıp ince yarım cm kadar doğruyoruz. Fırının ızgara tepsisine meyveleri dizip 75 derece fanlı fırında meyveler kuruyana kadar pişiriyoruz. Pasta süslemede de kullanabilirsiniz, çayınızın içine atabilirsiniz.