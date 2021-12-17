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Kadın - Aile Evde meyve kurutması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde meyve kurutması nasıl yapılır?

Portakal, greyfurt kurutma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-12-17 13:46:00 - 2021-12-17 16:26:18
Evde meyve kurutması nasıl yapılır?

Portakal, mandalina, greyfurt, turunç, tatlı limon gibi C vitamini açısından zengin meyveleri kurutarak, uzun süre saklayabilir ve zevkle tüketebilirsiniz. İşte tarifi...

Portakal, greyfurt, kurutma tarifi

Malzemeler

  • 2 Greyfurt
  • 2 Portakal
  • 1 Kivi
  • 1 limon
  • İstenilen meyve 

Yapılışı

Tüm meyveleri iyice yıkayıp ince yarım cm kadar doğruyoruz. Fırının ızgara tepsisine meyveleri dizip 75 derece fanlı fırında meyveler kuruyana kadar pişiriyoruz. Pasta süslemede de kullanabilirsiniz, çayınızın içine atabilirsiniz.

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