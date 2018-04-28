Evde limon ağacı yetiştirmek mümkün

Yaz aylarında ise açık havada olmalıdır. Açık havada olan fidanlar daha dayanıklı olur ve bol meyve tutar. Evde açık alan olarak balkon veya terasa yerleştirilebilir. Fidanı ilk defa dışarı koyulduğunda öncelikle 1-2 hafta kadar yarı gölge bir yere yerleştirilmelidir. Daha sonra hava yeteri kadar ısındığında ve fidan dış ortama alıştığında bol güneş alan bir yere yerleştirilmelidir.

Limon ağacı evde saksıda yetişebileceği için saksı gerektiği kadar büyük olmalıdır. Minimum 17’lik saksıda yetiştirilmelidir. Ancak imkan varsa 22’lik ve 28’lik saksılar limon ağacı için oldukça uygundur. Saksının içine koyulacak toprak ise besin değeri yüksek bir toprak olmalıdır. Toprağın pH derecesi 6-6.5 civarında olmalıdır. Toprak çeşidi olarak bir örnek verilecek olursa torf, limon ağacı için oldukça iyi bir toprak çeşididir.

Ayrıca toprağın gübrelenmesi gerekir. Sıvı gübreler limon ağacı için kullanılabilir. Gübrelemeye ilkbahar başlangıcından yaz sonuna kadar devam edilmelidir.

Limon ağacının sulanması oldukça önemlidir. Ancak çok fazla suya da maruz kalmamalıdır. Sulama yaparken öncelikle toprak yüzeyinin hafifçe kuruması beklenir. Daha sonra drenaj deliklerinden su gelene kadar sulanmalıdır. Limon ağacı, ilkbahar ve yaz aylarında düzenli olarak su ister. Kış aylarında ise daha az su verilmelidir.

Limon ağacı, yaz aylarında sıcak ister. Kış aylarında ise bulunduğu ortamın sıcaklığı en az 10 derece olmalıdır. Oda sıcaklığında da yaşamına devam eder. Ancak biraz serinlik limon ağacı için iyi olur. Kalorifer, soba gibi ısı kaynaklarına çok yakın olmamalıdır.

Limon ağacının dalları ilkbaharda hafifçe budanmalıdır. Budama sonucunda ağaç, meyveleri daha kolay bünyesinde tutabilir. Saksı değişimi ise birkaç yılda bir ilkbaharda yapılmalıdır.

Bahar aylarının başında, güneşin sıcaklığı hissedilmeye başlandığında ağaç, beyaz çiçekler vermeye başlar. Daha sonra ağustos sonundan ocak sonuna kadar meyve verir. Şubat ayında da budama yapılmalıdır. Budama sonrasında da ağaçta çiçeklenme olmadan toprak gübrelenmelidir.