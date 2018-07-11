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Evde lahmacun nasıl yapılır?

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:26
Evde lahmacun nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 su bardağı tam buğday unu

3 su bardağı normal un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı kadar ılık su

İç harcı için;

350 gram kıyma

2 tane orta büyüklükte domates

2 tane orta büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Kimyon

Pul biber

NASIL YAPILIR?

Hamuru için;

İnstant mayayı bir yoğurma kabına alın üzerine sütü ilave edin. Bu karışıma toz şeker ve tuz da katıp bir iki dakika bekleyin.

Üzerine tam buğday ve normal beyaz unu azar azar katıp kıvama gelinceye kadar yoğurun. 

Hamurun üzerini sarıp bir süre dinlendirin.

Ardından avuç içi kadar alıp elinizde nce yuvarlayın ve bunları kenara alın.

İç harcı için;

Soğanları birkaç gelişigüzel parçaya ayırıp rondodan geçirin.

Domatesleri de kabuklarını soyduktan sonra rondodan geçirin. 

Geniş bir kaba bu karışımı alın ve üzerine kıyma ile ince ince kıydığınız maydanoz, domates ve biber salçalarını ilave edin. En son da baharatları katıp iyice karıştırın.

Tezgah gibi düz bir zemine biraz un serpin ve ayırdığınız hamur parçalarını merdane ile açın.

Hazırladığınız içi hamurların iç kısmına yayın.

Fırını önceden 230 dereceye ayarlayıp ısıtın. Ve tepsiye yerleştirdiğiniz yağlı kağıt üzerine lahmacun yerleştirin.

Büyük ihtimalle lahmacunu tek başına pişirmeniz gerecektir.

10 dakika kadar sonra piştikçe diğerlerini de pişirerek lahmacun yapımını tamamlayın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:26
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