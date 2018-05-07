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Evde kolye nasıl yapılır?

Son yıllarda polimer kilden yapılmış kişiye özel kolyeler çok moda. Sizde kendinize ya da hediye etmek için sevdiklerinize polimer kilden kolyeyi evinizde yapabilirsiniz.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:30
Evde kolye nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Altın folyo

İki veya daha fazla renkte polimer kil

Bıçak

Silindir cam bardak

İstediğiniz uzunlukta altın zincir

İki adet halka

Bir adet toplu iğne

Kerpeten

Süper yapıştırıcı

YAPILIŞI:

Kolye yapımına polimer kili silindir bardakla ezerek başlayın. Madeni para inceliğine gelinceye kadar hafifçe ezin.

Farklı renkteki killerden ve altın folyodan minik parçalar keserek düzleştirdiğiniz kilin üzerine serpin.Tekrar bardağı alın ve bütün maddeler bir araya gelip düzleşene kadar kilin üzerinde yuvarlayın.

Bıçak yardımıyla kilden farklı şekliler kesin ve kenarlarını parmağınızla düzeltin.

İğne yardımıyla üçgenin iki köşesine delik açın. Ardından iğneyi hareket ettirerek deliğin büyümesini sağlayın. Böylece bağlama halkaları içinden kolayca geçecektir.

Elinizdeki parçayı bir kenara bırakın ve kilden daha küçük bir üçgen kesin ve altın folyoyla düzgün bir şekilde kaplayın. İki üçgenin de kenarlarındaki pürüzleri giderdikten sonra 135 derecede 8 dakika pişirin.

Parçalar soğuduktan sonra yapıştırıcı yardımıyla küçük üçgeni biraz yukarda kalacak şekilde ilk hazırladığınız üçgenin üzerine yapıştırın.

Daha sonra küçük halkaları daha önce üçgene açtığınız deliklerden geçirerek zincire bağlayın.

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:30
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