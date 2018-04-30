Evde kolayca yapabileceğiniz akne karşıtı sprey

İŞTE EVDE KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ AKNE KARŞITI SPREY:

MALZEMELER:

- Çay ağacı yağı

- Jojoba yağı

- Lavanta yağı

- Gül suyu

- Sprey şişesi

Çay ağacı yağı, içerdiği antibakteriyel yapısıyla aknelerden geriye kalan yaraları tedavi edecek; jojoba yağı ise, ciltteki tahriş olmuş deriyi besleyecek ve tekrar tahriş olmasını engelleyecektir. Lavanta yağı cildi beslerken, mikrop öldürücü özelliği ile mikrop oluşumunu engelleyecektir. Gül suyu ise hem cildi nemlendirecek hem de besleyecektir.

YAPILIŞI:

Sprey şişesinin içine 60 ml gül suyunu dökün ve diğer malzemelerden 5'er damla şişenin içine damlatın. Şişenin ağzını sıkıca kapatıp iyice çalkalayın. Akşamları yatmadan önce, iyice çalkalayıp yüzünüzün her yerine püskürtün ve öyle uyuyun. Cildinizin yağları emmesine izin verin.