Evde kolayca bardak altlığı yapmak mümkün

İster evinizde isterseniz de ofiste kullanabileceğiniz kendinize özel bardak altlıkları yapmak isterseniz bu haber tam size göre...İşte evde bardak altlığı yapımı...

KEÇEDEN BARDAK ALTILIĞI YAPIMI

Sevdiğiniz renkte olan keçeyi alarak yuvarlak bir şekilde kesin. Daha sonra aynı şekilde bir yuvarlak daha kesin. İki keçe parçasının arasına koymak için mukavvadan yuvarlak bir şekil elde edin. Yuvarlak şekilde kesilen keçe parçalarından birinin üzerini kendi zevkinize göre süsleyin. İki keçenin arasına mukavvayı koyarak dikin.

HASIRDAN BARDAK ALTLIĞI YAPIMI

Hem kolay hem de şık bir bardak altlığı yapmak istiyorsanız hasır ip kullanarak çok güzel bir bardak altlığı yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan bir silikon ve hasır ip. Silikonu hasır ipin kenarlarına sürerek kendi etrafında sarın. Yeterli büyüklüğü geldiğinde sarma işlemini durdurun. Hasır ipi olabildiğince sıkı sarmaya özen gösterin.