Evde kıyma nasıl çekilir? Evde kıyma çekimi... Evde kıyma çekerken neye dikkat edecez

Evde kıymak çekmek için bir kıyma makinası şarttır. Köftelerin vazgeçilmezi ve ana yemeklerin gözdesi olan kıymanın, etin en güzel yerlerinden seçilerek çekilmesi çok önemlidir. Kıymalık etin dinlendirilmesi mecburu değildir fakat bir gece uygun koşullarda dinlendirilmesi kıymanın çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Bir gece dinlendirdiğiniz eti kuşbaşından biraz büyük olacak şekilde parçalara ayırın. Dilimlediğiniz eti bir kez yıkayın. Etleri 4-5 tane olacak şekilde kıyma makinesini koyun. Bir kez çektirdiğiniz kıymayı tekrar et yuvasına koyarak çekin. Kıymayı iki defa çekmeye özen gösterin. Hem lezzeti artar hem de dokuları iyice ayrılmış ve yumuşamış olur. Hazırladığınız kıymaları buzlukta saklamayı unutmayınız.