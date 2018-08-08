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Evde kırlent nasıl yapılır?

Dekorasyon bir bütündür. Perdelerden mobilyalara her obje evin tamamlayıcı bir parçasıdır. Rengarenk, desen desen kırlentler ise koltukların vazgeçilmez aksesuarıdır.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:49
Evde kırlent nasıl yapılır?

Kırlent yapımı ise oldukça kolay ve zahmetsizdir. Bu sırada devreye giren hayal gücümüz sayesinde birbirinden güzel ve çeşit çeşit kırlentler yapabiliriz. Çiçek motifli, taşlı, şifon kumaştan ya da düz bej tonlarında...

Her türlü aksesuarı kullanarak kırlentlere zenginlik katabiliriz. Dantel örgü kırlentler yapmak ise oldukça kolaydır.

RENKLİ KIRLENT YAPIMI

* Kırlent için mor renkli 70- 140 cm boyutunda kumaş

*1 Adet 60 cm fermuar

* Üzerine süslemek için kurdelenin üserinde dizili boncuklar

* İçini doldurmak için elyaf

Öncelikle kumaşı, kırlent yapmak istediğimiz boyutta kesiyoruz. Kenarlarını elimizde kendimiz dikebildiğimiz gibi overlokta da yaptırabiliriz. İki kenarı dikilirken bir kenarının açık kalmasına özen gösteriyoruz.

Açık kalan kısımda fermuarları yüz yüze gelerek, kenarları 5 cm boşluk kalacak şekilde kumaşa iğneleyip dikiyoruz. Dikimini tamamladığımız kırlentlerin içine elyafları dolduruyoruz.

Kullanıma hazır olan kırlentlerimizi süslemek için ise boncuklarla bezeli kurdeleyi kullanıyoruz. Üstten 7 cm aşağıda uzun bir şerit halinde kurdeleyi kırlentin üzerine dikiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:49
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