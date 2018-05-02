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Evde kendi yüz kreminizi yapmak mümkün

Çok basit malzemelerle yapabileceğiniz bol sıfırlı fiyatlı nemlendirici kremlerden daha kaliteli bir yüz kremi yapın.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Evde kendi yüz kreminizi yapmak mümkün

YÜZ KREMİ İÇİN MALZEMELER;

1 yemek kaşığı Bepanten krem

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı kakao yağı

1 çay kaşığı Hindiztan cevizi yağı

1 çay kaşığı yağı üzüm çekirdeği yağı

YÜZ KREMİ NASIL YAPILIR?

Kakao yağını benmari usulü bir kapta eritin. Kakao yağı eriyince içine sırayla yağları, en son Bepanten kremi ekleyin. İyice karıştırın. Bütün karışımın olduğu tabağı daha sıcak su dolu tabağa oturtun ki yağlar iyice karışsın. Eridikten sonra soğuması için 20 dakika bekleyin. Buzdolabında donana kadar bekletin. Ardından cam kavanoza koyup kapağını kapatın.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
  1. krem
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