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Kadın - Aile Evde karışık meyve suyu yapımı: Muhteşem lezzet efsanesi! Herkes yapıyor, malzeme varsa beklemeyin!
Kadın - Aile

Evde karışık meyve suyu yapımı: Muhteşem lezzet efsanesi! Herkes yapıyor, malzeme varsa beklemeyin!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 21:20:00 - 2024-02-17 21:43:04
Evde karışık meyve suyu yapımı: Muhteşem lezzet efsanesi! Herkes yapıyor, malzeme varsa beklemeyin!

Evde hazırlayabileceğiniz konsantre meyve suları. Yazlık, kışlık karışık konsantre meyve suyu tarifi nasıl yapılır? Malzemeler varsa sizde beklemeyin hemen yapın!

Evde Karışık Meyve Suyu Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

4 adet elma
1 adet limon
1 adet portakal
8-10 adet kayısı
5 yemek kaşığı şeker(dolu dolu)
10 bardak su
Üzerine sonradan isteğinize göre su

Evde Karışık Meyve Suyu Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Evde doğal meyve suyu yapalım oruçta da güzel olur diyorsanız şimdiden kolay gelsin.

Uygun bir tencereye yıkadığımız elmalarımızı dilimliyoruz üzerine 1 limon suyunu sıkıp, şekerimizi ve suyumuzu ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Elmalarımız iyice yumuşayınca portakal kabuğunu rendeliyoruz üzerine portakalımızı dilimleyip 5-10 dk. daha kaynatıyoruz ocağımızı kapatıp kayısıları dilimleyip tenceremizin kapağını kapatıyoruz. İlk sıcağı çıkınca blendırdan geçiriyoruz. İyice ılıyınca süzgeçten geçiriyoruz. Biraz yoğun bir kıvam alıyor dilerseniz üzerine biraz su ekleyebilirsiniz. Şeker oranı az gelirse şekerli su da ekleyebilirsiniz. Kıvamı yoğun olduğu için bir kısmını su şişesine koyup dondurdum sizde bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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