Evde kandil simidi nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kandil simidi tarifi

İslam aleminde rahmet ve bereket ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. Manevi bir yenilenme döneminin kapılarını aralayan bu mübarek gecede, kandil geleneğinin en özel ikramlarından biri olan kandil simidi yine sofralardaki yerini alacak. “Evde kandil simidi nasıl yapılır?” sorusu da bu vesileyle en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Regaip Kandili’nin anlamı nedir?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, “rahmet ve bereket gecesi” olarak kabul ediliyor. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelen Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise “bol sevap, mükâfat ve faziletli amel” anlamlarında kullanılıyor.

Kandil simidi neden bu gecelerde yapılır?

Kandil gecelerinde yapılan kandil simidi, paylaşmanın, bereketin ve komşuluk kültürünün simgesi olarak görülüyor. Özellikle Regaip Kandili’nde hazırlanan kandil simitleri, ikram geleneğinin en bilinen lezzetleri arasında yer alıyor.

Kıyır kıyır tam ölçülü kandil simidi tarifi

Malzemeler:

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı (beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Evde kandil simidi nasıl hazırlanır?

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Tüm malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Ardından un, kabartma tozu ve mahlebi ekleyerek yoğurmaya başlayalım.

Mahlep, kandil simidine hoş bir koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için tercih ediliyor. Evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Unu kontrollü şekilde eklemek önemli; tarifte belirtilen ölçüden az ya da fazla kullanımı hamurun kıvamını etkileyebilir.

Hamur hazır olduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Önce elimizle yuvarlayalım, ardından tezgah üzerinde ileri geri hareketlerle uzatalım ve simit şeklini verelim.

Şekil verdiğimiz simitleri önce yumurta akına, ardından susama bulayalım. Susamlar isteğe bağlı olarak önceden tavada hafifçe kavrulabilir. Bu yöntem, simitlerin daha koyu renkli ve aromalı olmasını sağlar.

Hazırlanan simitleri pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15–20 dakika, kontrollü şekilde pişirelim. Fırın süresi, simitlerin kızarma durumuna göre ayarlanabilir.