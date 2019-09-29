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Evde ilaçsız bit temizleme yöntemi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu

Saç biti özellikle okullarda çocuklar arasında bulaşarak yayılır. Bit temizlemek hayli zor olduğu gibi bit kaşıntısı da insanı oldukça rahatsız eder. Peki, ilaç kullanmadan bit temizlemek isteyenler için evde ilaçsız bit temizliği mümkün mü? İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiyesiyle evde ilaçsız bit temizleme yöntemi...

29 Eylül 2019 Pazar 23:37
Evde ilaçsız bit temizleme yöntemi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu

Saç biti özellikle okullarda çocuklar arasında bulaşarak yayılır. Bit temizlemek hayli zor olduğu gibi bit kaşıntısı da insanı oldukça rahatsız eder. Peki, ilaç kullanmadan bit temizlemek isteyenler için evde ilaçsız bit temizliği mümkün mü? İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiyesiyle evde ilaçsız bit temizleme yöntemi...

Bit nedir?

Bitler hem insanda hem de birçok memeli hayvanda yaşayabilen sıcakkanlı parazitlerdir. Bitlenme durumlarında üç evrede gözlenirler. Bunlar; "sirke" adı da verilen yumurta evresi, larva ve daha sonra da erişkin bit olmak üzere şekillenir. Bitler sıklıkla baş bölgesinde görülür. Bunlar "baş biti" adını alırken; "vücut biti" ve "kasık biti" olmak üzere çeşitler de vardır.

Saçta bit olduğu nasıl anlaşılır?

Başın kaşınması bitlenmenin ilk belirtisidir. Kaşıntı, özellikle bitlerin beslenmek için kan emdiği gece saatleri daha şiddetli olur. Kaşıntının nedeni, bitin kafa derisine yapıştıktan sonra kan emerken, onun salyasına karşı vücudun geliştirdiği alerjik reaksiyondur. Saçlı derideki bitler yaklaşık 30 gün kadar canlı kalabilirler. Bitler kafa derisinde görülebilir. Ancak çoğu zaman yumurtalarını yakalamak daha kolaydır. Bit sirkesi diye adlandırdığımız küçük gri beyaz kabukçuklar bitlerin yumurtalarıdır. Yumurtaların büyüklüğü yaklaşık 0.8-1 mm’dir. Sirkeler saça sıkı tutunur, kepekten farklı olarak silkelemekle veya fırçalamakla saçtan ayrılmazlar. 7-10 gün sonra canlı parazite dönüşürler. Şüpheli durumlarda, özellikle kulak arkası ve ense saç dipleri iyi aydınlatılmış bir ortamda araştırılmalı.

Bit temizliği nasıl yapılır?

Yuvaya veya okula giden çocuklarınız varsa bit salgını size de uğrayabilir. Unutulmaması gereken; bu durumla herkesin karşı karşıya kalabileceği... Bitler zengin, fakir, temiz, pis ayırımı yapmazlar. Daha çok çocukları ve uzun saçlı olanları dolayısıyla da kız çocukları tercih etseler de herkese bulaşabilir. Çocukların kalabalıklar halinde oldukları okul, anaokulu gibi mekanlarda salgın görülebilir. Tedavisi, tam bir ekip çalışması gerektirir. Evde veya okulda bir kişide bit tespit edildiğinde herkesin kontrol edilmesi şart. Bitlenmeden şüphelenildiği durumlarda, öncelikle doktora başvurulması gerekiyor.

Evde ilaçsız bit temizleme yöntemi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu

Malzemeler;

Elma sirkesi (yüzde yüz doğal olmalı) (Safranbolu, Karabük, Devrek, Çaycuma, Eflani de yası köy sirkesi dünyanın bir numaralı sirkesidir)

Hazırlanışı;

Saç diplerine elma sirkesi, masaj yaparak saç uçlarına kadar uygulanır. Yarım saat etki etmesi beklenir. Doğal bir sabunla saçlar yıkanır ve sirkeden arındırılır. Daha sonra ısırgan kürü uygulanır.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 23:37
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