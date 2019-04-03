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Evde gaz sıkışması patlamaya neden oldu: 1 ölü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bulunan tek katlı evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 18:02
Evde gaz sıkışması patlamaya neden oldu: 1 ölü

Kırıkkale'de tek katlı evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde öğle saatlerinde, 2 çocuk babası M.Ü.'nün (45), yalnız yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Evin mutfak kısmında iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken eve giren ekipler, mutfakta M.Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, patlama nedeniyle çatının çöktüğü belirlendi. M.Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 18:02
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. Yahşihan ilçesi
  4. Gaz sıkışması
  5. patlama
  6. 1 kişi öldü

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