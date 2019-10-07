Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Salataların olmazsaolmazı elma sirkesi doğru ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Peki, elma sirkesi evde yapılır mı? İşte, elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Elma sirkesi ölçülü tüketildiğinde kan şekerini düşürür ve diyabetle savaşır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde elma sirkesi metabolizmayı hızlandırır.

Kolesterolü düşüren elma sirkesi kalp ve damar sağlığını korur.

Yapılan bilimsel çalışmalar elma sirkesinin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Evde elma sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

10 adet büyük boy kırmızı elma

3 litre su

4 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz

Elmaları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan 4 eşit parçaya kesin.

Sterilize edilen cam kavanozun içerisine elma dilimlerini yerleştirin.

İçme suyunu elmaların üzerine dökün.

Ancak kavanozun ağız kısmında boşluk bırakmaya özen gösterin.

Son olarak kavanoza balı ekleyip karıştırın.

Kavanozun ağzını pamuklu hava alan bir tülbent ve bir ip yardımıyla iyice bağlayın.

Bir buçuk ay boyunca sirkeyi karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edin.

İlk zamanlar gün aşırı sonra ise haftada bir kez sirkeyi tahta kaşıkla karıştırın.

Zaman içinde elmaların çürüdüğünü ve sirke sineklerinin oluştuğunu fark edeceksiniz.

Bu aşamada elmaları süzün.

Süzdüğünüz sirkeyi kavanoza alın ve içerisine tuzu ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın ve karanlık bir yerde saklayın.

Sirkenin üzerinde beyaz bir maya yani sirke anası oluştuğunda sirkeniz kullanıma hazır demektir.

Şimdiden kolay gelsin.