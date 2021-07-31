Evde dondurma nasıl yapılır? En kolay yoldan evde dondurma yapılışı tarifi
Ev yapımı dondurma gerekli malzemeler | Sıcacık yaz günlerinde içinizi ferahlatacak bir dondurmaya kim ‘hayır’ diyebilir. Evlerinizde son derece basit bir yöntemle leziz dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı dondurma için hangi malzemeler gerekli? Dondurma makinası olmadan dondurma yapımı
Sıcacık yaz günlerinin olmazsa olmaz lezzetlerindendir dondurma. Evlerinizde son derece basit bir tarifle dillere destan dondurmalar hazırlayabilirsiniz.
Ev yapımı dondurma tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo çilek (Muz, kivi, kayısı gibi meyveler de tercih edebilirsiniz)
- 1 kutu krema
- 2 çay bardağı şeker (Damak zevkinize göre azaltabilirsiniz)
- Yarım limon
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Evde dondurma nasıl yapılır? En kolay yoldan evde dondurma yapılışı tarifi
Kolay ve bir leziz dondurma için öncelikle arzu ettiğiniz meyveyi güzelce yıkayıp dilimleyin.
Meyvenin üzerine limon suyu ve şekeri ekleyip blendardan geçirin.
Hazırladığınız karışımın içerisine yoğurdu ekleyin.
Sonrasında kremayı ekleyip yavaşça karıştırın.
Dondurmanız hazır. Arzu ettiğiniz kalıplara dondurmayı boşaltıp derin dondurucu da en az 6 saat dinlendirin.
Afiyet olsun.