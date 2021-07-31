  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

90 yaşında Hakk'a yürüyen merhum Nimetullah Hocaefendi'nin Cenaze programı belli oldu!

3 gündür söndürülemiyordu! Bir ilimizden sevindiren haber: Yangın kontrol altına alındı

Daha iktidar olmadan böyleler! CHP'li vekilden görevini yapan polise azar üstüne azar!

Kılıçdaroğlu'dan 'yok artık' dedirten açıklama: Yangın söndürme helikopterleri yangınları büyütüyor

Kardeş ülkeden flaş açıklama: Yardıma hazırız

Konya'daki katliama Türkiye'nin ciğeri yanarken Barzani'nin medyası Rudaw'dan provokasyon!

Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Orman yangınına müdahale sürüyor! Bir mahalle daha tehdit altında

Bu provokasyon cezasız kalmamalı! Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlundan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya katliamı açıklaması
Hamaney'den 2 bin 825 mahkum için dikkat çeken karar
Vedat Bilgin: 36 ilacı geri ödeme listesine aldık
Erdoğan, Putin ile görüştü
Bodrum'da da yangın başladı
Kadın - Aile Evde dondurma nasıl yapılır? En kolay yoldan evde dondurma yapılışı tarifi
Kadın - Aile

Evde dondurma nasıl yapılır? En kolay yoldan evde dondurma yapılışı tarifi

Ev yapımı dondurma gerekli malzemeler | Sıcacık yaz günlerinde içinizi ferahlatacak bir dondurmaya kim ‘hayır’ diyebilir. Evlerinizde son derece basit bir yöntemle leziz dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı dondurma için hangi malzemeler gerekli? Dondurma makinası olmadan dondurma yapımı

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:13:00 -
Evde dondurma nasıl yapılır? En kolay yoldan evde dondurma yapılışı tarifi

Sıcacık yaz günlerinin olmazsa olmaz lezzetlerindendir dondurma. Evlerinizde son derece basit bir tarifle dillere destan dondurmalar hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı dondurma tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo çilek (Muz, kivi, kayısı gibi meyveler de tercih edebilirsiniz)
  • 1 kutu krema
  • 2 çay bardağı şeker (Damak zevkinize göre azaltabilirsiniz)
  • Yarım limon
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Evde dondurma nasıl yapılır? En kolay yoldan evde dondurma yapılışı tarifi

Kolay ve bir leziz dondurma için öncelikle arzu ettiğiniz meyveyi güzelce yıkayıp dilimleyin.

Meyvenin üzerine limon suyu ve şekeri ekleyip blendardan geçirin.

Hazırladığınız karışımın içerisine yoğurdu ekleyin.

Sonrasında kremayı ekleyip yavaşça karıştırın.

Dondurmanız hazır. Arzu ettiğiniz kalıplara dondurmayı boşaltıp derin dondurucu da en az 6 saat dinlendirin.

Afiyet olsun.

Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi
Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi

Kadın - Aile

Pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay