Evde diş macununuzu kendiniz yapın!

3 çorba kaşığı kabartma tozunu 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve bir paket doğal tatlandırıcı stevia (tatlandırıcı kullanmasanız da olur) ile karıştırın. Hindistancevizi yağı hafif bir tat verecek ve pürüzsüz kıvamını sağlayacaktır. Hindistancevizi yağı kullanmak istemiyorsanız jel kıvamı vermek için 4 çay kaşığı bitkisel gliserin de kullanabilirsiniz.

Güzel bir tat oluşturmak için içine çocuğunuzun en sevdiği esansiyel yağdan bir çay kaşığı ilave edin. Nane yağı iyi bir seçenektir, ancak çocuklara biraz keskin gelebilir. Bunun yerine portakal, vanilya, badem özü gibi yağlar kullanabilirsiniz.

Diş macununuzu hava geçirmeyen, kapalı bir kutuda saklayın. Lavabodan diş macunu artığını temizlemek için ılık su kullanın; soğuk su kullandığınız takdirde hindistancevizi yağı lavabonun kenarlarına yapışır. Bu diş macunu köpüksüz olacaktır, kullanmaya alışmanız biraz zaman alabilir.