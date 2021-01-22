Evde çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alır mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların zor durumda kalmaması için kısa çalışma ödeneği desteği sağlanmakta. daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine kadar verilecek. Salgın sürecinde evden çalışmalar da söz konusu oldu. Peki evden çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alır mı?
Evden çalışanlar için de gerekli şartların sağlanması halinde kısa çalışmaya başvurulabiliyor. Şirket tamamen kapalı değilse ve çalışılıyorsa, çalışılan günlerin ödemesinin işverence yapılması gerekiyor. Şirket kısa çalışmaya müracaat etmediyse ve etti gibi gösteriyorsa da işveren suç işliyor demektir. İŞKUR’a şikayet edebilirsiniz. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.