Evde çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alır mı?

Evden çalışanlar için de gerekli şartların sağlanması halinde kısa çalışmaya başvurulabiliyor. Şirket tamamen kapalı değilse ve çalışılıyorsa, çalışılan günlerin ödemesinin işverence yapılması gerekiyor. Şirket kısa çalışmaya müracaat etmediyse ve etti gibi gösteriyorsa da işveren suç işliyor demektir. İŞKUR’a şikayet edebilirsiniz. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.